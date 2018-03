L’émission du 15 mars où l’on retrouve Maud Bigand et le collectif qui refuse les compteurs Linky en Ariège.

Avec notamment un appel à ne pas signer la pétition de l’UFC – Que Choisir concernant le Linky, qui, sous couvert d’un motif financier qui ne remet pas du tout en cause le projet, réclame au gouvernement d’ajouter encore une brique supplémentaire au système Linky : l’ERL (Emetteur Radio Linky), encastrable dans les Linky actuels et déjà prévu depuis au moins 2014, afin de faire communiquer par micro-ondes dans les logements le Linky et les appareils électriques, de plus en plus équipés de puces émettrices – réceptrices.

Ce système ajouterait une pollution électro-magnétique supplémentaire dans nos logements et permettrait un relevé encore plus fin de l’usage de nos appareils électriques, et donc de nos vies privées, et permettrait également des coupûres à distance de nos appareils et radiateurs lors des pic de consommation, le soir en hiver par exemple (“effacement”).

Si certains avaient signé cette pétition mais ont changé d’avis depuis, la page de l’UFC Que choisir permet de retirer son nom de la liste des signataires…