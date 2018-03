Voici 10 ans que Vagabondages a décidé d’animer et de faire vivre le village de Baulou. Désormais ce sont des rendez-vous incontournable comme Vagabond’plant, Vagadond’art et Vagabond’recup qui sont proposés et sont devenus incontournables.

On parle des 10 ans et on en profite pour faire un appel à tout inventeur ariégeois pour lancer un “concours Lépine” ariégeois pour Vagabond’recup qui aura lieu l’automne prochain.