Au menu les projets portés par Marc Sanchez, Maire de Lavelanet et Patrick Laffont Maire de Laroque d’olmes en marge d’une communauté de communes en laquelle ils disent ne plus avoir confiance. Alors ils feront marcher ensemble une cuisine centrale pour les école et prendrons conjointement en charge un projet de piscine couverte à Lavelanet. Coup de bluff ? Ils assurent que non et prennent pour exemple les dysfonctionnements d’une communauté de communes en laquelle ils n’ont plus confiance.

Vous entendrez aussi Jean Noques du Grenier à Jambon parler de son élevage de porc et de sa charcuterie installée à Rimont, un reportage ramené du salon de l’agriculture.