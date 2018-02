Un récit monté comme un polar, un thriller, un conte moderne, avec de vrais personnages, des situations authentiques, qui font écho à la “crise de la vache folle”, période pas si lointaine de nous. Un film original dans sa forme, son originalité sur un sujet connu et pourtant éclairé de façon nouvelle. Un réalisateur avec une belle signature s’ impose plein écran! Gérard BERAIL donne la parole à Hubert CHARUEL et Claude LEPAPE

PIERRE, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’ organise autour de sa ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’ exploitation. Une sombre épidémie jette la panique sur des élevages, et le désarroi des éleveurs peut les conduire à des réactions irrationnelles, folles, pour éviter l’ abattage du troupeau et se retrouver ruinés…

