… certains pourront penser qu’il y une erreur dans le nom du club … et bien non … c’est bien US LEZADOISE ... bien entendu c’est bien de rugby et de LEZAT dont on parlera … Une saison qui depuis le début s’est annoncée belle – forte comme on les aime … la suite logique pour ce club qui a déjà beaucoup montré depuis des années … rencontre avec son entraîneur emblématique depuis de nombreuses années … qui une fois de plus va emmener ses petits vers…. L’interview de Eric CARTEAUX – entraîneur de l’US LEZADOISE …