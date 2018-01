L’association CAP MONTCALM lance sa nouvelle course la PICaPICA … dans le cadre du CHALLENGE du MONTCALM … et pour être encore plus performante s’est attachée les services de Nahuel PASSERAT qui en quelques années s’est fait une belle place dans l’ULTRATRAIL … course de 103 km et 11000 m de dénivelé + avec 4 sommets à + de 3000 m …

Visite en nos studios pour notre émission 100% SPORT ARIEGE de Nahuel PASSERAT venu nous en dire plus …

un coup d’oeil sur le site http://www.marathon-montcalm.com/fr/