Une émission centrée aussi sur les risques pris par les lanceurs d’alertes, avec la pression exercées sur des militants anti-Linky de la part des forces de police (par exemple sur St Gaudens) ou de pressions judiciaire mise par Enedis sur les opposants, par exemple à Villeneuve sur Lot, ou en Ariège, où un militant du collectif qui avait aidé des usagers qui l’avait sollicité afin de barricader leur compteur, se voit inquiété par Enedis (assignation en référé, sur la base d’allégations infondées : dégradation d’un bien d’un chargé de service public, alors que les coffrets appartiennent à l’usager et les compteurs, non touchés pour le barricadage, appartiennent de toutes façons aux collectivités territoriales). Selon le collectif, les intervenants d’Enedis se sont également rendus coupables de nombreuses exactions lors de cette intervention dans cette affaire : violation de domicile, dommage aux biens, rétention de bien privés, dénonciation calomnieuse, etc….

