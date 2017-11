L’objectif est simple pour le Président du Conseil Départemental de l’Ariège Henri Nayrou: remplir à coup sur le lac de Montbel et ses 60 millions de m3. La sécheresse de cette année inquiète et les besoins en eau en période d’étiage augmentent régulièrement.

Le projet consiste à capter en plus de l’Hers, le touyre qui passe non loin du lac afin d’amener 10 millions de m3 supplémentaires chaque année. Un projet qui soulève de la contestation et c’est donc par le dialogue qu’Henri Nayrou entend le rendre acceptable et qu’il ambitionne un projet pour la population et pas contre la population.

Il répond aux questions de Hugues Schamberger