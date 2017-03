Bernard Lassablière et Hugues Schamberger reçoivent Espé. L’auteur vit en Ariège et nous a fait la gentillesse d’une petite visite pour nous parler de son oeuvre la plus personnelle. Le dessinateur de « Chateau Bordeaux » sort chez Glénat « Le Perroquet », une oeuvre personnelle et magistrale qui le fait entrer de plein pied dans le monde des géants. Parler de sa mère schyzophrène et bipolaire sans tomber dans quelque chose de pathos relève de l’exploit et du génie. Alors n’ayons pas peur des mots: Espé est génial.