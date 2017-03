La préfète et les autorité ont déploré les feux sauvages qui ont ravagé nos montagnes cet hiver. Pour autant ces derniers n’ont pas remis en cause le principe même de l’écobuage, ce qui n’est pas le cas de Loïc Defaux, éleveur à Bédeilhac qui lutte contre la pratique même du brulage des végétaux sur pied et applique dans son exploitation d’autres pratiques plus durables, et selon lui, plus efficace. Il témoigne sur notre antenne.