Plus d’infos : Daphné administration@radio-transparence.org , ou 05 61 65 50 00 / – par chèque ou espèces au 20 avenue du Général de Gaulle – Espace Olivier Carol – 09000 Foix / – par internet paiement sécurisé via PAYPAL

Les informations à joindre avec votre adhésion : Nom, Prénom, Adresse, Contact téléphonique et Mail (si tee-shirt taille et modèle femme ou homme)

La radio ariégeoise

ouverte sur le monde

Les fréquences de la radio

93.7

93.6

95

107

88.9

La vie locale

Nos émissions

Votre radio de proximité

en Ariège et tout autouren Vallées d'Axà Pamiersà Foixà la Bastide de Sérou

Radio Transparence vous propose de découvrir notre département par le biais de ceux qui y font des choses. Alors n'hésitez-pas à nous faire savoir ce qu'il se passe près de chez vous ou ce que vous y faites, tout nous intéresse !

Vous pouvez aussi proposer vos projets d'émission à l'antenne. Ne soyez pas timide, on vous forme, on vous aide, on vous accompagne. La parole par les ondes est possible pour toutes et tous, alors saisissez-vous de votre outil d'expression Radio Transparence.

Pour nous soutenir

