L’émission du 22 Décembre 2016, où l’on évoque le nouveau rapport de l’ANSES sur les compteurs communicants et le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble (en faveur d’une électro-sensible) qui oblige l’OPAC à démonter un compteur à eau installé dans son logement et un autre dans la chaufferie en dessous, et interdit l’installation de compteurs à gaz et Linky chez elle à l’avenir. Des précisions sur le CPL (Courant Porteur en Ligne) et rappels sur le syndrome des micro-ondes, déjà observés dans les années 70 sur les radaristes de l’armée avec les fréquences aujourd’hui utilisées par la téléphonie mobile et les relais de rue des compteurs communicants.

Egalement, le témoignage direct d’Annie Mahé, victime de l’incident dit « de la porte cassée » à Pamiers dont nous avons parlé au cours des deux dernières émissions.