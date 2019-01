Dans le desordre malheureseument:

Ondubground x Chill Bump – Chemistry

Alphant – Morning Sun (feat Taïwan MC)

Black Eyed Peas- My Humps (Mr. M!X Bootleg)

Dublaw – Chalice Dub ft. Joseph Lalibella MC Sherlock

Fat Joe Remy Ma – All The Way Up (Alessandro Di Lorenzo Moombah Remix)

Get Shaky (ATRAXIA Get Busy – Sean Paul Mashup)

High Tone – Acid Dub Nucleik – Enter the dragon

JAY-Z & KANYE WEST – NIGGAS IN PARIS (PATRICK DYCO TOUCH)

Major Lazer – Bubble Butt (Stocks Club Edit)

Pitbull X Alex Guesta- H0TEL R00M SERVICE (SonicNoise Mashup)

Pon De Floor (Jacka Remix)

José Larralde – Quimey Neuquen (James Mac Rework)

Sean Paul – Temperature ( 110 – 128 BPM Tallr Transition Edit )

Snoop Dogg Wiz Khalifa Feat. Bruno Mars – Young Wild Free (Timo Verpoort Bootleg)

Still Dre – Stavros Martina, Kevin D & Gio Brown Reflip

ZIGGY X Chick Flix – Calabria 2K18

Lick me on Facebook: https://www.facebook.com/ThreeDaawg/