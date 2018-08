8 aout 1988 , la légende dit à 8h 08 !…

… Félix Leclerc allait user ses souliers en Paradis … du moins celui des artistes éternels. Il a marqué toute une génération d’écrivain-es, de poètes , d’auteur-es-compositeurs-interprètes … dans son pays, le Québec – qu’il voulait indépendant – et bien au delà … . Il s’est attaché un public fidèle et sensible à sa robustesse, à sa voix , à ses mélodies et à ses textes emprunts de bon sens, de drôlerie, d’une poésie rare et charriant les contes et légendes du Grand Nord Canadien avec son bestiaire de loups, d’ours et autres orignaux et carcajous !

J’essaye de lui rendre hommage dans une série d’émissions en y tressant beaucoup de mots de Félix, mots dits (!!) par lui dans un roman autobiographique “Pieds nus dans l’aube” , mais aussi “Comme d’habitude” des mots chantés par “Le Canadien” (son surnom à son arrivée en France en 1950 !) et beaucoup d’autres artistes … avec des reprises et des surprises.

Émissions à ré-écouter en intégralité sur mon blog ICI

Paul Sud