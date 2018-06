… il y a des années AVEC et des années SANS … 2018 est une année AVEC … certes pas d’accession dans la division au dessus … mais manquer de peu …

mais une belle victoire pour la COUPE SOUCHON … super les FILLES … continuer à mettre en valeur le FOOTBALL FEMININ … comme vous le faites de puis 25 ans …

au fait le club sacre ses 25 ans et le fête les 23 juin … journée officielle) et le 24 plus en famille – http://fc-critourien-f.footeo.com/ émission de Patrick ANNé et Lionel LASSERRE …