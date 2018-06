… ils sont revenus “enfin” en PRENATIONALE … apérs quelques années de galère … c’est bien entendu de l’UOP PAMIERS BASKET dont nous parlerons dans cette Emission avec 3 invités d’honneur … commençant par le plus grand – Pierre SALLELES (et non SALETTE comme nous avons tendance à dire) ensuite le plus petit – Romain SOULA qui accompagne leur coach Julien GOMIERO … Un moment bien sympa deans nos studios avec ces 3 garcons … émission de Patrick ANNé et Lionel LASSERRE …