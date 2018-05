Je vous propose un voyage subjectif dans l’univers fantasque et romantique d’Higelin, au travers de 3 émissions, avec des reprises de ses chansons par d’autres artistes ainsi que des versions différentes de chansons et de textes d’autres artistes par Higelin , seul ou en duos – en particulier avec ses enfants chanteurs Arthur et Izia ! Et bien sûr vous retrouverez ses envolées scéniques, ses “déjantages” sur des plateaux radio ou télé (dont un fameux avec sa complice Brigitte Fontaine) … et enfin quelques surprises et même une exclusivité offerte par Benoit Morel (ex La Tordue)… Comme d’habitude !

Vous pouvez ré-entendre ces 3 émissions sur mon blog en cliquant ICI

Paul Sud