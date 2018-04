Bonjour tout le monde, pour cette quatorzième édition de Toutouïe et en restant fidèle à notre style sans étiquette, et faisant place aux musiques venant d’un peu partout sur la planète. Cette fois-ci je vous propose comme thème l’utilisation du violon dans la musique actuelle. Dans les années 60 la formation de base d’un groupe c’était 4 personnes comme pour les Beatles ou 5 personnes comme pour les Rolling Stones, avec un chanteur, un guitariste solo, un guitariste rythmique, un bassiste et un batteur. L’utilisation du violon, c’était ringard. Nous commençons notre voyage avec The Beatles. Nous continuerons avec The Rolling Stones puis Damien Escobar (photo).